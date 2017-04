Mel B wird von ihrer Ex-Nanny verklagt: Verleumdung!

Als wäre der Scheidungskrieg zwischen Ex-Spice-Girl Mel B (41, "For Once In My Life" ) und ihrem Noch-Ehemann Stephen Belafonte (41) nicht schon bizarr genug! Wie das US-Klatschportal "TMZ" berichtet, verklagt nun die ehemaligen Nanny Lorraine Gilles die Sängerin - wegen Verleumdung.

Mel B behauptet, dass Lorraine Gilles eine Affäre mit Belafonte gehabt und er sie dabei geschwängert habe. Außerdem soll Belafonte das Kindermädchen zu einer Abtreibung gezwungen und diese mit Mel Bs Geld bezahlt haben. Zudem soll Gilles angeblich im Besitz der Sex-Tapes von Mel B und ihrem Ehemann sein, die beide beim Liebesspiel mit weiteren Frauen zeigen. Bisher hat Mel B allerdings keine Beweise für ihre Behauptungen geliefert.

Offenbar ist es Gilles nun zu bunt geworden und sie geht ihrerseits zur Attacke über. Laut Informationen, die "TMZ" vorliegen, hat sie eine Reihe an Beweisen und Bildern, die eindeutig belegen, dass Mel B lügt...