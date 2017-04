Mel B: Schwere Vorwürfe gegen ihren Noch-Ehemann

Jetzt wird es richtig dreckig: Melanie "Mel B" Brown (41, "For Once In My Life" ) erhebt in Gerichtsunterlagen schwere Vorwürfe gegen ihren Noch-Ehemann Stephen Belafonte (41). Er soll das Ex-Spice-Girl über Jahre hinweg geschlagen, sexuell erpresst und genötigt haben.

Erst Ende März wurde bekannt, dass Mel B nach fast zehn Jahren Ehe die Scheidung eingereicht hat. Das US-Promi-Portal "TMZ" enthüllte nun die wahren Hintergründe der Trennung - und diese lesen sich wie ein Horror-Film, zumindest aus Sicht der Sängerin.

So soll es bereits kurz nach ihrer Hochzeit 2007 zu ersten Übergriffen gekommen sein. Belafonte soll sie vor dem "Dancing with the Stars"-Finale im November in ihrem gemeinsamen Haus gewürgt und auf den Parkettboden geworfen haben. Laut Mel B sei das seine Methode gewesen, "um zu zeigen, wer die Macht habe." Doch damit nicht genug: Während der Aufzeichnungen für die Castingshow "X Factor" drehte Mel B 2012 einige Szenen mit Usher (38, "Yeah!" ). Offenbar rasend vor Wut und Eifersucht schlug Belafonte Brown damals so stark mit der Faust in ihr Gesicht, dass ihre Lippe aufplatzte.

Wiederholte sexuelle Erpressung?

Auch von sexueller Nötigung und Erpressung spricht Mel B: Belafonte soll die Sängerin immer wieder zu Sex mit ihm und fremden Frauen gezwungen haben und diese Handlungen heimlich gefilmt haben. Wenn sie sich dagegen zur Wehr setzte, drohte ihr Belafonte, die Videos zu veröffentlichen und ihre Karriere zu zerstören. Darüber hinaus behauptet Mel B, dass Belafonte das Kindermädchen geschwängert habe und eine anschließende Abtreibung mit ihrem Geld bezahlt habe.

Zudem soll Belafonte eine Waffe besitzen. Dies verstößt gegen seine Auflagen aus einem früheren Vorfall von häuslicher Gewalt. Bei einer Hausdurchsuchung durch die amerikanischen Behörden am vergangenen Samstag wurde allerdings keine Waffe sichergestellt, wie "TMZ" weiter berichtet. Dennoch entschied jetzt ein Richter, dass Stephen Belafonte aus dem gemeinsamen Haus ausziehen muss und sich seiner Ex nicht nähern darf. Bisher bestreitet er alle Vorwürfe gegen ihn.

Hochzeit nach nur fünf Monaten Beziehung

Brown und Belafonte heirateten im Juni 2007, nach nur fünf Monaten Beziehung. Neben der gemeinsamen Tochter Madison, die 2011 auf die Welt kam, gehören zur Patchwork-Familie auch Browns Töchter Angel Iris (9) und Phoenix Chi (18) aus den Beziehungen der Sängerin mit ihren Ex-Partnern Eddie Murphy und Jimmy Gulzar. Belafonte brachte Giselle (12) mit in die Ehe, Mutter ist seine Ex-Freundin Nicole Contreras.