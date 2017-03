"Marvel's Iron Fist": Das sind Danny Rand und sein Team

Die neue Netflix-Serie "Marvel's Iron Fist" sorgte mit dem Casting des blonden Finn Jones (28, "Game of Thrones" ) alias Daniel "Danny" Rand für unterschiedliche Reaktionen bei den Fans. Viele Comic-Anhänger hatten sich einen asiatischen Schauspieler in der Rolle des Marvel-Superhelden gewünscht. Mit seinen ausgeprägten Martial-Arts-Künsten hätte das durchaus gepasst, in den Comics ist aber auch er als weißer Mann inszeniert. Ab 17. März sind die 13 Folgen der ersten Staffel bei Netflix verfügbar. Wer kämpft mit bzw. gegen "Iron Fist"?

Darum geht's



Danny Rand (Finn Jones) am Grab seiner Eltern

Foto:David Giesbrecht/Netflix

Der junge Danny Rand wurde nach einem Flugzeugabsturz gemeinsam mit seinen Eltern vermisst und sogar für tot erklärt. 15 Jahre später taucht er (Finn Jones) plötzlich in New York auf - lebendig - und will die Firma seiner Familie zurück. Doch ist Danny Rand wirklich der, für den er sich ausgibt? Und was hat es mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten auf sich? Als ein langwieriger Feind in New York sein Unwesen treibt, muss sich Danny entscheiden, zwischen dem Erbe seiner Familie und der Erfüllung seines Schicksals.

Freund oder Feind?



Tom Pelphrey (v.l.), Finn Jones und Jessica Stroup in "Marvel's Iron Fist"

Foto:David Giesbrecht/Netflix

Nach dem Verschwinden bzw. dem Tod der Rands hat Harold Meachum (David Wenham, "Australia" ) Rand Enterprises unter seine Fittiche genommen. Seine Kinder Joy (Jessica Stroup, "90210" ) und Ward (Tom Pelphrey, "Sam" ) haben ihr ganzes Leben dabei geholfen, die Firma erfolgreich aufzubauen. Die beiden haben wichtige Jobs bei Rand Enterprises. Doch mit Dannys Rückkehr könnte ihre Arbeit in Gefahr sein. Sie kennen sich seit Kindheitstagen - doch stehen sie auf Dannys Seite oder werden sie versuchen, ihn auszubooten?

Alte Bekannte



Jessica Henwick (v.l.), Finn Jones und Rosario Dawson in "Marvel's Iron Fist"

Foto:Cara Howe/Netflix

Colleen Wing (Jessica Henwick, "Star Wars: Das Erwachen der Macht" ) ist eine Expertin in Sachen Martial Arts. Sie besitzt ihr eigenes Kampfsportstudio in New York und hilft Danny Rand dabei, in seiner neuen Umgebung in Form zu bleiben. Hilft sie ihm auch dabei, seine Feinde in Schach zu halten? Rosario Dawson ("Sin City" ) wiederum ist ein altbekanntes Gesicht aus den anderen Marvel-Serien auf Netflix. Sie spielt erneut Claire Temple. Die gelernte Krankenschwester weiß, wie man Kampfverletzungen behandelt.



Carrie-Anne Moss als Anwältin Jeryn "Jeri" Hogarth

Foto:Sarah Shatz/Netflix

Eine weitere bekannte Figur ist Jeryn "Jeri" Hogarth (Carrie-Ann Moss, "Matrix" ). Die Anwältin hat schon Jessica Jones aus der Patsche geholfen. In "Iron Fist" steht sie Danny Rand bei.

Die Schurkin



Wai Ching Ho ist auch in "Marvel's Iron Fist" als Schurkin Madame Gao zu sehen

Foto:David Giesbrecht/Netflix

Ebenfalls keine Unbekannte im Marvel-Universum ist Madame Gao (Wai Ching Ho, "Premium Rush" ). Die geheimnisvolle Schurkin handelt erfolgreich mit Heroin. Man sollte sich hüten, ihr in die Quere zu kommen. Im Trailer hört man sie sagen: "In dieser Stadt ist kein Platz für Danny Rand." Verbündet sie sich mit Harold Meachum gegen ihn? Wird sie ihn aus New York vertreiben? Die 13 Folgen von Staffel eins sind ab 17. März bei Netflix abrufbar.