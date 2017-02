Marteria verwirrt seine Fans: Kommt doch ein Marsimoto-Album?

Rapper Marten Laciny alias Marteria hatte letzten Sommer ein neues Album angekündigt. Schließlich ist sein letztes Album "Zum Glück in die Zukunft II" schon vor über drei Jahren erschienen. Soweit, so normal. Doch jetzt stiftet er mit einem Instagram-Post von einem Videodreh in Südafrika Verwirrung unter seinen Fans.

Auf dem Bild posiert er mit grüner Farbe im Gesicht - was viele Fans als Hinweis auf neues Material seines Alter Egos Marsimoto verstehen, unter dem der Rapper ebenfalls Alben produziert. Demenstprechend fleißig kommentieren sie das Foto mit einem grünen Herzen und dem Hashtag "#greenberlin".

Allerdings setzte der Rapper selber den Hashtag "#antiMARTERIA", was die Vermutung zulässt, dass das Album eben diesen Namen tragen wird. Die Verwirrung ist also groß. Doch einige scheinen, des Rätsels Lösung gefunden zu haben: Kommt etwa ein ganzes Kollabo-Album "beider" Künstler? Bisher ist das leider noch nicht geklärt, denn Marteria selbst hat sich dazu noch nicht geäußert. Es bleibt also spannend.