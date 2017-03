Mario Basler ist wieder mit seiner Ex-Frau zusammen

Ex-Fußballer Mario Basler (48) und seine zweite Frau Iris sind acht Jahre nach der Trennung 2009 wieder ein Paar, wie der 48-Jährige der "Bild" bestätigte: "Dieses Comeback hat selbst mich überrascht!" Die beiden haben den gemeinsamen Sohn Maurice. "Wir sind essen gegangen, haben uns über die Zukunft von Maurice unterhalten." Sie hätten "immer mehr festgestellt, dass wir noch viele Gemeinsamkeiten haben, dass da noch mehr ist", sagte der Fußball-Star.

Eine erneute Hochzeit stehe allerdings nicht an: "Ich war zwei Mal verheiratet, ein drittes Mal soll es eigentlich nicht geben", so Basler weiter. Basler war zuletzt in verschiedenen TV-Formaten zu sehen: Im Herbst 2015 hatte der ehemalige Kicker zusammen mit seiner damaligen Freundin Doris Büld an der RTL-Tanzshow "Stepping Out" teilgenommen. Ein Jahr später war er Kandidat in der vierten Staffel von "Promi Big Brother" und belegte dort den dritten Platz.