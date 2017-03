Mariah Careys Star-Friseurin wegen Drogenbesitz verhaftet

Mariah Carey (46), Chrissy Teigen (31) und zahlreiche "Victoria's Secret"-Models werden in nächster Zeit vielleicht ohne ihre Star-Friseurin auskommen müssen. Wie das US-Klatschportal "TMZ" berichtet, wurde die Celebrity-Hairstylistin Danielle Priano bereits im Februar am Buffalo Niagara International Airport im US-Bundesstaat Buffalo wegen illegalen Drogenbesitzes festgenommen.

Demnach seien in ihrer Reisetasche und ihrer Handtasche knapp 400 Pillen verschreibungspflichtiger Medikamente gefunden worden. Nun wird Priano der unerlaubte Besitz von Betäubungsmittel in vier Fällen vorgeworfen. Laut "TMZ" plädierte die Star-Friseurin allerdings in allen vier Fällen auf nicht schuldig.

Mit Mariah Carey arbeitet Priano für ihre Show "Mariah's World" zusammen.