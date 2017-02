Maria von Welser an Gehirntumor erkrankt

Die bekannte TV-Journalistin Maria von Welser (70, "Heiter weiter!: Vom glücklichen dritten Leben" ) ist an einem Gehirntumor erkrankt. Das bestätigte die Erfinderin der Frauensendung "Mona Lisa" selbst im Interview mit der "Bild am Sonntag". Demnach habe sie im vergangenen Dezember ihr rechtes Auge kaum noch öffnen können und ihr Mundwinkel sei leicht herunter gehangen. Erst Anfang Februar habe sie dann aber die endgültige, niederschmetternde Diagnose bekommen: Gehirntumor!

Am 17. Februar erfolgte bereits die Operation, in der der Tumor hinter ihrem linken Ohr entfernt werden konnte. "Es ist ein Wunder, dass er (der operierende Arzt, Anm. d. Red.) den Tumor, der so tief im Kopf saß, so sauber herausschneiden konnte", berichtet von Welser noch aus dem Krankenbett. Letzten Mittwoch habe sie das Ergebnis bekommen, dass der Tumor gutartig gewesen sei. Ihre Symptome sind mittlerweile wieder verschwunden.