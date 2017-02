Marc Terenzi strippt bald am Ballermann

Für Marc Terenzi (38, "Burn To Love You" ) war der Aufenthalt bei RTLs C-Promis im australischen Busch ein echter Glücksfall: Nicht nur, dass der Ex-Boygroup-Sänger mit der Gage seine finanziellen Probleme lösen konnte - nein, er hat auch einen neuen Job an Land gezogen, wie Terenzi jetzt der "Bild"-Zeitung verraten hat. Denn diesen Sommer wird der Dschungelkönig im Paradies der Trash-Sternchen weilen: Auf Mallorca. Am Ballermann hat Terenzi nach eigenen Angaben ab Mai zweimal die Woche eine eigene Show in der Riesendisco "Mega Park". "Magic Marc" soll das Programm heißen.

"Die Auftritte werden in erster Linie ein Entertainment für Ladys. Eine sexy Show mit Stil, Music und Ausziehen as well", sagte Terenzi dem Blatt in dem für ihn charakteristischen Sprachmix. Jeweils eine Stunde lang je Auftritt will der 38-Jährige singen, tanzen und schließlich Strip-Einlagen abliefern. Und auch ein neues temporäres Zuhause will sich Sarah Connors Ex-Mann bei dieser Gelegenheit suchen: "Ich werde mir auf Mallorca ein Finca leasen und im Sommer dort wohnen. Dann muss ich nicht ständig hin und back fliegen."

Marc Terenzi war am 28. Januar von den Zuschauer des Dschungelcamps zum diesjährigen Sieger der Sendung gekürt worden. Offenbar waren die Pläne für Terenzis neue Strip-Tanz-Sanges-Show schon zu diesem Zeitpunkt in Vorbereitung: Angesprochen auf ein Jobangebot Olivia Jones' als Stripper sagte Terenzi wenige Stunden nach seinem Triumph der Nachrichtenagentur spot on news: "Das hat sie gesagt? Das habe ich nicht gesehen. Das ist lustig! Aber ich habe Pläne für meine eigene Show, sie heißt 'Magic Marc'. Aber ich besuche Olivia Jones gerne mal."