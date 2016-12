Magen-OP bei SPD-Chef Sigmar Gabriel?

Vizekanzler Sigmar Gabriel (57, SPD) hat überraschend nicht am Trauergottesdienst für die Opfer des Anschlags in Berlin teilgenommen. Offenbar wurde das Rätsel um seine Abwesenheit nun gelöst: Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll sich der SPD-Chef in einer Klinik in Hessen aufhalten. Das Blatt will erfahren haben, dass der 57-Jährige dort operiert wurde. Angeblich sei ihm der Magen verkleinert worden.

Mit Hilfe des Eingriffs sollen dem Bericht zufolge Funktion und Volumen des Magens eingeschränkt und der Insulin-Haushalt stabilisiert werden. Grund für die OP: Laut "Bild" leide Gabriel seit einigen Jahren an einer schwer einzustellenden Diabetes-Erkrankung. Weihnachten soll Gabriel bereits zu Hause verbringen dürfen.