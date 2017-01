Madonna gegen Trump: "Die Revolution startet hier"

Mehr als 500.000 Menschen sollen US-Medienberichten zufolge am "Women's March on Washington" teilgenommen haben. Die Mission der Veranstaltung, die an Donald Trumps erstem vollen Arbeitstag als US-Präsident stattfand: eine klare Botschaft an die neue Regierung schicken, dass Frauenrechte Menschenrechte sind. Mit dabei waren auch zahlreiche prominente Frauen.

Alicia Keys beispielsweise gab ein paar Zeilen ihres Hits "Girl On Fire" zum Besten, zudem sagte sie laut "NBC News": "Wir werden nicht erlauben, dass unsere Körper von Männern in der Regierung kontrolliert werden." Später richtete sich Popstar Madonna an die Menge und erklärte: "Willkommen zur Revolution der Liebe! Zu unserer Weigerung, diese neue Zeit der Tyrannei als Frauen zu akzeptieren." Sie rief zudem: "Die Revolution beginnt hier." Später tanzte sie zu den Klängen ihres Hits "Express Yourself" auf der Bühne. Auch Amy Schumer, Scarlett Johansson, Jessica Chastain, Chloë Grace Moretz, Ashley Judd, Maggie Gyllenhaal und Michael Moore sprachen laut "People" unter anderem zur Menge.