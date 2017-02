Madeleine von Schweden: "Happy Birthday, süße Leonore!"

"Happy Birthday, süße Leonore! Du lässt uns jeden Tag lächeln", mit diesen Worten gratuliert Prinzessin Madeleine von Schweden (34) ihrer Tochter, Prinzessin Leonore, öffentlich zum dritten Geburtstag. Doch nicht nur das, die stolze Mutter postete auf Facebook auch zwei neue Fotos des Mädchens.

Das erste zeigt das Geburtstagskind in einem eher kühlen, marmornen Raum mit Säulen und Statuen. Umso niedlicher wirkt die Kleine im Kontrast dazu in ihrem pastellrosa Kleidchen mit weißer Bluse und großer rosa Schleife im Haar. Mit den mit Helium gefüllten Ballons - darunter einem in 3-Form - dürfte sie auch nach dem Shooting noch viel Spaß gehabt haben. Das zweite Foto zeigt ein Porträt des Mädchens.

Leonore ist das erste Kind von Madeleine von Schweden und ihrem Ehemann, Christopher O'Neill (42). Die beiden sind seit 2013 verheiratet. Am 15. Juni 2015 kam Söhnchen Nicolas zur Welt. Die Familie lebt überwiegend in London.