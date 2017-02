Lustiger Twitter-Streit: Ist Twix ein Keks oder ein Schokoriegel?

Hand aufs Herz: Die meisten Menschen sind doch nur auf Twitter, weil es ein unendlicher Quell an absurden Diskussionen, lustigen Memes und abgedrehten Kommentaren ist. Jeden Tag findet die Twitter-Gemeinde ein neues Thema, über das sie sich endlos lustig machen kann. Oft gleicht das Ganze einem Wettbewerb. Wer ist am schnellsten? Wer setzt den lustigsten Tweet ab? Doch manchmal artet es aus - wie jetzt geschehen. Es geht ernsthaft darum, ob Twix wirklich als Schokoriegel bezeichnet werden darf, oder ob die beliebte Süßigkeit in Wahrheit nur ein verkappter Keks ist.

Auslöser die absurde Debatte ist ein Tweet des britischen Quizmasters Richard Osman, bekannt für seine Rate-Show "Pointless". Er schrieb: "Ich glaube ehrlich nicht, dass Twix wirklich ein Schokoriegel ist. Es sollte Keks heißen." Dieser Tweet löste eine Flut an Antworten aus. Es meldeten sich sowohl Befürworter als auch Gegner der These. Ein User schreibt gar: "Ich weiß nicht, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg ausgefochten wird, aber ich weiß, dass dieser Tweet der Auslöser ist."

Die These eskalierte also schnell zur absoluten Glaubensfrage. Ein User stellt seine Follower sogar vor die ultimative Wahl: "Es ist ein Keks, und wenn ihr anderer Meinung seid, könnte ich mich entfolgen." Andere User versuchen, die Diskussion zu entschärfen. Und schlagen einen Mix aus den beiden Bezeichnungen vor. Etwa "bisclate" oder "chocoluit". Ein Mix aus den englischen Worten "biscuit" für Keks und "Chocolate" für Schokolade. Doch selbst dabei scheint es eine Hackordnung zu geben: "Ich würde behaupten, dass ein Twix mehr Keks ist als Schokoriegel. Deshalb sollte es 'biscalte' heißen", so eine Userin.

Doch alles nur ein Werbegag?

Mittlerweile wird spekuliert, dass es sich bei der Aktion, um eine verdeckte Werbekampagne des Herstellers Mars handelt. Schließlich wirbt er mit ähnlichen Slogans. Wenn, dann wäre das einer der besten Kampagnen der letzten Jahre.