Luna Schweiger ist frisch verliebt

Bei Luna Schweiger ("Keinohrhasen" ), der Tochter von Schauspiel-Star Til Schweiger, hat es gefunkt. Und zwar über den Wolken. Die 20-Jährige stellte auf der Festival-Night der Zeitschrift "Bunte" und BMW ihren neuen Freund Marvin vor. "Wir sind frisch zusammen. Wir haben uns auf dem Flug nach Los Angeles kennengelernt", verriet Luna im Gespräch mit "Bunte". Die beiden seien zufällig nebeneinander gesessen und da habe es "direkt gefunkt", wie Begleiter Marvin ergänzte.

Luna habe sich auf dem langen Flug mit Marvin, der in Frankfurt BWL studiert, super unterhalten. "Er war wahnsinnig witzig und nett. Da dachte ich, wir müssen uns wiedersehen." Deshalb habe sie ihm auch ihre Nummer gegeben, als er sie darum bat. Ihrer Mutter Dana hat sie ihren neuen Freund in Los Angeles bereits vorgestellt. "Sie hat ihn sofort ins Herz geschlossen", freut sich Luna. Ihr Papa habe Marvin zwar auch schon kennengelernt, aber mit ihm habe sie noch nicht so richtig darüber geredet.