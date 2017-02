Lukas Podolski: Knutsch-Selfie im Partnerlook

Happy Valentines Day! Lukas Podolski (31) hat seiner Frau Monika mit einem süßen Knutschfoto im Partnerlook zum Valentinstag gratuliert. Zu sehen ist das verliebte Ehepaar auf dem Instagram-Schnappschuss in einem Sessellift umgeben von weiß verschneiten Tannenbäumen. Beide tragen dunkelblau leuchtende Ski-Jacken. Das Foto stammt offenbar aus dem Winterurlaub, den Familie Podolski um den Jahreswechsel in den Bergen verbrachte.

Die kleine Familie des Fußballers besteht schon lange nicht mehr nur aus Lukas und Monika. Zusammen haben die beiden den achtjährigen Sohn Louis, im Dezember wurde das seit 2011 verheiratete Paar außerdem Eltern einer Tochter. Private Selfies der beiden haben in den sozialen Netzwerken eigentlich Seltenheitswert - umso schöner ist es da, dass wir am Valentinstag an ihrem Glück teilhaben dürfen!