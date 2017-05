Look des Tages

Was für ein Mode-Statement! Bei der Premiere von Kevin Bacons neuer Amazon-Serie "I Love Dick" am Dienstagabend in München bewies Moderatorin Viviane Geppert (25), dass sie keine Angst vor Knallfarben hat. Sie erschien in einem coolen Hosenanzug in strahlendem Hellblau, der aus einem Blazer und einer locker geschnittenen Hose bestand. Das Ensemble von Zadig & Voltaire war mit dezenten Sternen versehen, was dem Outfit eine verspielte Note verlieh.

Darunter trug Geppert ein schlichtes weißes Top. Bei den Accessoires entschied sich die 25-Jährige für eine glänzende Clutch in Silber sowie silberne Sandalen mit Plexi-Absatz. An ihrem rechten Mittelfinger funkelte außerdem ein auffälliger Silberring. Ihre blonde Mähne trug die gebürtige Wiesbadenerin offen und auch beim Make-up setzte sie auf Natürlichkeit: Im Fokus standen ihre Wangen, auf denen die Blondine Rouge in frühlingshaftem Pink trug und ihre Lippen, auf denen ebenfalls ein zarter Pinkton glänzte.