Look des Tages

Kylie Jenner (19) hat bei der Met Gala in New York einen Glamour-Auftritt der Extraklasse hingelegt. Der Reality-Star trug eine maßgeschneiderte, semitransparente Robe von Atelier Versace, die aus einer Art Netzstoff gefertigt war. Das Hingucker-Kleid in Roségold hatte lange Fransen an den Ärmeln und war von oben bis unten mit Applikationen in Blüten- und Muschelform versehen.

Jenner komplettierte den Look mit hohen Sandalen und einer gold-metallischen Clutch. Beim Schmuck setzte sie auf mehrere Statementringe in Gold und Silber, die perfekt auf die Glamour-Robe abgestimmt waren. Auf ihren langen Nägeln trug sie außerdem ein zartes Pink. Auch Make-up und Frisur der 19-Jährigen waren makellos. Die dunkel betonten Augenbrauen standen in Kontrast zu ihrer platinblonden, kinnlangen Perücke. Zudem entschied sie sich für Lidschatten in sanften Rosé- und Brauntönen.