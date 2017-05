Look des Tages

R&B-Sängerin Michelle Williams (36, "Survivor" ) kam zur "Wearable Art Gala" in Los Angeles in einem silbernen Kleid mit ausgefallenem Muster. Das Dress hatte einen großen Ausschnitt und war bodenlang. An den Hüften war Extra-Stoff angenäht, was der Figur des ehemaligen Destiny's-Child-Mitglieds schmeichelte. Rundum war die Robe mit einer Art Blumenmuster übersät, die dem Outfit das gewisse Etwas verlieh.

Die silbernen High Heels konnte man bei dem langen Kleid nur erahnen. Was stattdessen ins Auge stach, war ihre graue, glitzernde Clutch, die sie lässig in der rechten Hand hielt. Williams wählte einen mit Diamanten besetzten Armreif und silberne Ohrhänger als Accessoires. Künstliche, lange Wimpern sorgten bei ihr für den perfekten Augenaufschlag. Ihre langen, braunen Haare trug sie im Seitenscheitel offen und hinter die Ohren gesteckt.