Look des Tages

Welch ein Augenschmaus! Zu einer Vorführung ihrer Netflix-Serie "Riverdale" in Beverly Hills zog Hauptdarstellerin Lili Reinhart (20, "Miss Stevens" ) alle Register. Sie erschien in einem schmal geschnittenen, wadenlangen Kleid in Smaragdgrün, das ihre Figur toll umspielte. Details wie die Schleife, die in der Taille gebunden war, ein tiefer V-Ausschnitt sowie der raffinierte Beinschlitz machten das Dress zum Hingucker des Abends.

Besonders ladylike: Zur glamourösen Abendrobe kombinierte Reinhart hohe Sandalen in Nude, verzichtete aber auf weitere Accessoires. Ihre blonde Mähne trug die 20-Jährige offen, beim Make-up setzte sie auf Natürlichkeit. Ihre grünen Augen brachte sie mit silber-grauem Lidschatten zum Strahlen, außerdem sorgte sie mit Eyeliner und Mascara für einen dramatischen Augenaufschlag. Auf Reinharts Lippen glänzte ein zarter Pfirsichton.