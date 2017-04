Look des Tages

Was für ein farbenfroher und doch eleganter Auftritt von Alexis Bledel (35, "Gilmore Girls" )! Bei der Premiere von "The Handmaid's Tale" in Hollywood bewies die Schauspielerin, dass bunt nicht gleich verspielt sein muss. Sie trug ein wadenlanges Tubekleid in Schwarz, das mit unzähligen kleinen, bunten Pailletten versehen war. So schien das Kleid zwar schlicht, bei genauerem Hinsehen aber trotzdem modern und feminin. Das Neckholder-Dekolleté betonte die schlanke Schulterpartie der Schauspielerin.

Mit bunten Accessoires sorgte Bledel für ganz besondere Eyecatcher: Sie kombinierte zitronengelbe Riemchenpumps sowie eine knallig türkise Clutch, auf den Nägeln trug sie Neonnagellack in Orange. Auffällige, spitze Ohrringe und Ringe in Silber rundeten den Look ab. Bei Frisur und Make-up hielt sich die 35-Jährige zurück, um dem Outfit nicht die Show zu stehlen. Ihr dunkles Haar trug sie offen über die Schulter fallend, Rouge betonte die Wangenknochen. Dünner Eyeliner in Schwarz brachte die blauen Augen besonders zum Strahlen.