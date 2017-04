Look des Tages

US-Schauspielerin Hailee Steinfeld (20, "True Grit" ) hat für die "The JDRF LA Chapter's Imagine"-Gala in Beverly Hills ein ganz besonderes Outfit gewählt: Das kurze, aber hochgeschlossene und langärmelige Minikleid mit leicht schwingendem Rock war aus einem transparenten, nudefarbenen Tüll-Stoff gefertigt. Die kunstvoll aufgestickten Verzierungen aus Perlen und Pailletten sorgten dafür, dass es nicht vollkommen durchsichtig war. Das Muster aus grafischen und floralen Elementen erinnerte an Jugendstil-Kunstwerke. Schlichte schwarze Streifen betonten Bündchen, Kragen und Taille.

Zu dem Minikleid kombinierte die 20-Jährige schwarze Riemchen-Pumps. Bis auf zwei Ringe verzichtete sie auf Schmuck. Beim Make-up setzte Steinfeld auf einen dicken schwarzen Sixties-Lidstrich, zart-apricotfarbenen Lippenstift, ebensolches Rouge sowie zart-rosa Nagellack. Das lange dunkelbraune Haar war in große Wellen gelegt. Gebändigt wurde es, indem sie die vordere Partie zurückgesteckt hatte.