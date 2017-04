Look des Tages

Schauspielerin Elizabeth Banks (43, "Pitch Perfect" ) ist für ihre Rollen bereits in diverse ausgefallene Outfits geschlüpft. Auf einer Gala in Los Angeles erschien sie diesmal in einem rosa Cocktailkleid und versprühte 50er-Jahre-Feeling. Ihr Retro-Dress und die Peeptoe Pumps erinnerten nämlich an den Rockabilly-Style. Das Mini-Kleid war mit rosa Punkten übersät und hatte am Rundhalsausschnitt sowie seitlich und in der Mitte des Kleides schwarze Streifen.

Ihre Schuhe waren in der trendigen Farbkombination Rosa-Rot gehalten. Die Fußnägel hatte Banks in dunkelblau lackiert, während ihre Fingernägel in einem nudefarbenen Ton glänzten. Ein paar dünne, silberne Ringe wählte die "Die Tribute von Panem"-Schauspielerin als Accessoires. Die blonden Haare trug sie hochgesteckt und ließ eine Strähne in einer Welle seitlich ins Gesicht fallen. Beim Make-up entschied sie sich lediglich für dunkle Mascara und einen rosa Lippenstift.