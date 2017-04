Look des Tages

Das kleine Mädchen aus der US-Drama-Serie "Mad Men" scheint erwachsen geworden zu sein. Kiernan Shipka (17), die Sally Draper in "Mad Men" spielte, kam zu einem Event der neuen US-Fernsehserie "Feud" in Los Angeles ganz ladylike in einem seidenen, pinken Kleid. Das Dress hatte angenähte, silberne Broschen an den roten Trägern. Außerdem zierte das Kleid ein Blumenmuster und war an den Füßen vorne kürzer geschnitten als hinten.

Dadurch konnte man auch einen Blick auf ihre silbernen Stiletto-Sandalen erhaschen, die perfekt zu ihrem Prinzessinnen-Look passten. Accessoires benötigte Shipka keine und auch beim Make-up hielt sie es schlicht. Lediglich goldenes Bronzepuder brachte ihr Gesicht zum Strahlen. Die blonden Haare trug sie hochgesteckt. Ein paar Strähnen hingen ihr aber seitlich herab und verliehen der Frisur einen lockeren Look.