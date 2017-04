Look des Tages

Da kommen Frühlingsgefühle auf! Zur Premiere des Dramas "The Immortal Life of Henrietta Lacks" in New York erschien Rose Byrne (37, "Bad Neighbors 2" ) in einem romantischen weißen Kleid mit floralem Print von der Designerin Rosie Assoulin. Die Hingucker-Robe lag am Oberkörper eng an und war von der Taille abwärts mit großen Volants weit ausgestellt. Dazu kombinierte die US-Schauspielerin eine schlichte weiße Clutch und einen blumenförmigen Ring.

Ein hübscher Farbtupfer waren ihre lilafarbenen Stilettos von Jimmy Choo, die den femininen Look auflockerten und ihm eine jugendliche Note verliehen. Byrne entschied sich außerdem für eine lockere Hochsteckfrisur und ein dezentes Make-up: Ihren braunen Augen betonte sie mit schwarzer Mascara. Der Fokus lag jedoch auf ihren Lippen, auf denen sie ein leuchtendes Pink trug.