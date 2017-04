Look des Tages

Tamron Hall soll schon 46 Jahre alt sein? Mit ihrem lässigen Outfit bei einer Veranstaltung in New York bewies die Moderatorin, wie jung sie geblieben ist. Sie wählte eine Kombination aus einem schneeweißen Blazer und einer farblich passenden Schlaghose - ein besonders moderner Look. Hingucker waren die auf den Blazer gestickte große Palme und der glitzernde Schmetterling. Unter dem offenen Blazer trug sie ein schlichtes, schwarzes Shirt. Das betonte ihre schlanke Figur besonders. Die weite Schlaghose mit Bügelfalte verlängerte die Beine der Moderatorin optisch.

Unter der Schlaghose versteckten sich schwarze, spitze Lackpumps. Bei den Accessoires hielt sich Hall zurück: Sie trug lediglich eine schlichte Goldkette mit Anhänger und kleine Ohrstecker. Pixie-Schnitt, Highlighter und Bronzing-Puder setzten die feinen Gesichtszüge der Amerikanerin perfekt in Szene. Ihre Augen brachte sie durch Smokey-Eyes zum Strahlen, auf den Lippen trug sie lediglich farblosen Lipgloss.