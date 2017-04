Look des Tages

Olivia Culpo (24) ist eine echte Fashionista. Das hat die einstige Miss Universe mal wieder am Samstag beim Coachella-Festival bewiesen. Sie warf sich für eine Party in Schale und entschied sich dabei für einen beigefarbenen Jumpsuit mit Nadelsteifen von Chloé. Der locker geschnittene Einteiler war an der Taille gebunden und sah durch die hochgekrempelten Hosenbeine leger und stylisch zugleich aus. Durch den tiefen Armausschnitt zeigte Culpo außerdem ein wenig Sideboob, was dem Outfit einen Hauch Sexappeal verlieh.

Die Ex von Nick Jonas kombinierte dazu die angesagte Drew Bag von Chloé in Grau und ultrahohe silberne Sandalen von Jimmy Choo. Den femininen Look rundete sie mit einem auffälligen silbernen Ring ab. Frisch und sommerlich wirkte auch ihr weißer Nagellack, den sie an den Händen und Füßen trug. Ihren braunen Long Bob hatte die Schönheitskönigin in sanften Wellen gestylt, beim Make-up entschied sie sich für ausdrucksstarke Smokey Eyes.