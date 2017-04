Look des Tages

Was für ein stylischer Auftritt von Victoria Justice (24, "Naomi and Ely`s No Kiss List" )! Die Schauspielerin erschien zur Premiere ihrer neuen Kino-Komödie "The Outcasts" in Los Angeles in einem silber-metallischen Mini-Dress mit schwarzen Abschlüssen am Kragen und Saum des Kleides. Die enganliegende Kreation hatte eine schöne Drapierung an der Vorderseite und setzte die schmale Silhouette der 24-Jährigen perfekt in Szene.

Justice kombinierte edle Plateausandalen von Jimmy Choo und setzte auf einen rockigen Statement-Ring, den sie am Zeigefinger trug. Unter ihrer braunen Mähne blitzten zudem silberne Ohrhänger hervor. Besonderer Hingucker: Die 1,66 Meter große Schönheit entschied sich für blauen Nagellack an den Händen und Füßen, was ihrem Party-Look eine verspielte Note verlieh. Passend dazu umrandete sie ihre braunen Augen mit blauem Eyeliner und wählte für die Lippen einen dezenten Nude-Ton.