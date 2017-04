Look des Tages

Wenn das kein gelungener Auftritt war! Bei der Premiere von "The Promise" in L.A. zog Angela Sarafyan (33) alle Register und erschien in einem verführerischen Spitzenkleid, das gerade mal das Nötigste bedeckte. Die langärmlige Glamour-Kreation war mit schwarzen Ornamenten bestickt und lag am Oberkörper eng an. Von der Taille abwärts war das Kleid leicht ausgestellt und wurde von einer Lage lilafarbenem Netzstoff umhüllt.

Sarafyan kombinierte zum Hingucker-Dress schwarze Ankle-Strap-Sandalen und verzichtete weitestgehend auf Accessoires. Ihre braunen Haare hatte sie zu einem strengen Dutt gebunden, wodurch ihr makelloses Make-up schön zur Geltung kam. Die Augen der 33-Jährigen wurden mit silbernem Lidschatten betont. Ein Hauch rosa Rouge und nudefarbener Lippenstift machten den ausdrucksstarken Abend-Look perfekt.