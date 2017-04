Look des Tages

Ellie Goulding (30, "Love Me Like You Do" ) begeisterte bei der US-Präsentation des neuen "Range Rover Velar" in New York in einer lässigen Kombination aus schulterfreier, cremefarbener XXL-Bluse mit weit ausgestellten, weiß und schwarz auslaufenden Ärmeln und schwarzen Hotpants. Passend dazu trug sie schwarze Lack-Boots.

Als Accessoires wählte sie mehrere Finger- und Ohrringe. Die Nägel hatte sie weiß lackiert. Und auch beim Make-up hielt es die Sängerin schlicht: Rosafarbener Glitzer-Lidschatten brachte ihre braunen Augen zum Strahlen. Die Lippen hatte sie ebenfalls in einem hellen Rosé-Gloss geschminkt. Die Haare trug die Britin teilweise streng zurückgesteckt; einige blonde Strähne lockerten die Frisur wieder auf. Alles in allem wirkte das Outfit lässig und elegant zugleich.