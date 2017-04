Look des Tages

Kerry Washington (40, "Django Unchained" ) wählte zur "Scandal - 100th Show Party" in West Hollywood einen besonders romantischen Look. Sie trug eine knöchellange, trägerlose Robe aus feiner Seide in Schwarz und Dunkelblau des Designers J. Mendel. Allein die raffinierte Verarbeitung des Stoffs war ein echter Hingucker: In unzähligen, dünnen Querstreifen war die Seide in kleine Rüschen gerafft worden. Dadurch wirkte das Kleid feminin und luftig. Während das Oberteil in blauer Seide gehalten war, verlief die Farbe zum Boden hin ins Schwarze. Weitere Eyecatcher waren transparente Einsätze im Rockteil, durch die man einen Blick auf die schlanken Beine der Schauspielerin erhaschen konnte.

Ein schwarzer Gürtel auf Taillenhöhe betonte zudem die tollen Kurven. Um die elegante Robe perfekt in Szene zu setzen, wählte Washington dezente Riemchen-Pumps in Schwarz und verzichtete auf auffällige Accessoires. Außerdem trug sie farblich abgestimmten Nagellack in Dunkelblau. Mit schwarzer Mascara und Eyeliner brachte sie ihre Augen zum Strahlen, roséfarbener Lippenstift betonte ihre vollen Lippen. Ihr dunkles Haar war in einen lockeren Knoten im Nacken frisiert.