Look des Tages

Dass Iris Berben ("Eddie the Eagle" ) schon 66 Jahre alt ist, möchte man bei diesem Anblick kaum glauben! Bei der Premiere von "Conni & Co 2 - Das Geheimnis des T-Rex" in Berlin strahlte die Schauspielerin nur so vor Jugendlichkeit - dank trendigem Outfit und cleverem Styling. Ersteres bestand aus einem hellrosa Faltenrock mit Feder-Applikation, der auf den Hüften saß, bis über die Knie reichte und so eine schöne Silhouette zauberte. Berbens schwarzes Oberteil mit extralangen Trompetenärmeln sorgte für den richtigen Trend-Faktor.

Mit ihrer eleganten Clutch griff Berben die Farben der Kleidung auf und mit goldenen Sandaletten machte sie schon einmal Vorfreude auf den Sommer. Den passenden Frische-Kick gab es beim Make-up: Helle Farben, ein bisschen Bronzer und glänzende Lippen ließen ihr Gesicht leuchten. Für noch mehr Jugendlichkeit sorgte die Frisur, denn die Haare fielen im frechen Seitenscheitel schmeichelnd ums Gesicht und waren hinten leicht toupiert.