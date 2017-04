Look des Tages

Was für ein Hingucker! Bei der Premiere des Dramas "Gifted" am Dienstagabend in Los Angeles legte Schauspielerin Julie Ann Emery (42, "Better Call Saul") einen stilsicheren Auftritt hin. Die brünette Schönheit trug ein bodenlanges, schulterfreies Kleid in Dunkelblau, das unten leicht ausgestellt war. Eine Naht, die an der Taille entlang lief, verlieh der Robe mehr Struktur und setzte die schmale Silhouette der 42-Jährigen gut in Szene.

Emery verzichtete auf eine Tasche, wodurch die volle Aufmerksamkeit auf ihr Kleid gerichtet war. Jede Menge Schmuck verlieh dem Abend-Outfit eine extra Portion Glamour. So entschied sich der US-Star für zwei auffällige diamantenbesetzte Ringe sowie lange Ohrhänger und mehrere filigrane Armbänder in Gold. Besonderer Clou: Ihr metallischer goldenener Nagellack, der perfekt mit dem Schmuck harmonierte. Ihren braunen Bob trug sie in glamourösen Locken, wohingegen sich Emery beim Make-up etwas zurückhielt. Sie betonte ihre grünen Augen mit braunem Lidschatten und Eyeliner, auf den Lippen trug sie einen frühlingshaften Pfirsich-Ton.