Look des Tages

Bei der Verleihung der diesjährigen Country Music Awards in Las Vegas legte Maren Morris (26, "My Church" ) mit ihrem Outfit einen elfengleichen Auftritt hin. Sie trug ein bodenlanges leuchtend grünes Kleid, das durch den leichten fließenden Stoff und filigrane Spaghettiträger besonders feminin wirkte. Glitzernde Blütenapplikationen am Dekolleté und der Taille verliehen der Robe eine elegante Note. Ein tiefer Ausschnitt, der fast bis zum Bauchnabel reichte, sowie ein hoher Beinschlitz, der die Panties der Countrysängerin erahnen ließ, waren sexy Hingucker.

Zum grünen Feenkleid kombinierte Morris dezente, beigefarbene Riemchenpumps sowie eine schwarz-grüne Clutch aus kleinen Perlen. Als Accessoires wählte sie einen dezenten Armreif und Ringe in schillerndem Schwarz. Ihre goldenen Ohrringe und Piercings kamen durch ihre kurzen Haare besonders gut zur Geltung: Sie hatte ihr brünettes Haar in leichten Wellen zur Seite gestylt. Schwarze Mascara und dunkler Lidschatten ließen die Augen strahlen, auf den Lippen trug sie lediglich matten roséfarbenen Lippenstift.