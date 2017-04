Look des Tages

Carrie Underwood (34, "Dirty Laundry" ) bezauberte bei den Academy Of Country Music Awards in Las Vegas in einem glitzernden, märchenhaften Kleid. Das Dress war mit funkelnden Mustern bedeckt, sodass der durchsichtige Stoff elegant wirkte. Außerdem hatte es einen dicken, schimmernden Kragen. Von der Hüfte hinab hing eine Schleppe aus Tüll, die dem Kleid seinen glamourösen Touch gab. Durch den transparenten Stoff konnte man gerade noch ihre silbernen Stiletto-Pumps erahnen.

Als Accessoires wählte Underwood ein paar silberne Ringe und Ohrhänger, die perfekt zu ihrer Robe passten. Beim Make-up entschied sie sich für schwarze Mascara und goldenen Lidschatten, der ihre grünen Augen zum Strahlen brachte. Ihre Lippen hatte sie wiederum in einem dezenten hellen Rosa geschminkt. Die Haare trug sie im Seitenscheitel offen und leicht gelockt.