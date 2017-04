Look des Tages

Passend zum schönen Wetter in Los Angeles hat Meghan Trainor (23, "NO" ) mit ihrem Blümchenkleid auf der Premiere des Films "Die Schlümpfe - Das verlorene Dorf" Frühlingsgefühle versprüht. Das Mini-Dress war hochgeschlossen und mit einer schwarzen Schleife am Hals versehen. Ab den Ärmeln und der Hüfte wurde es dunkler und verlief farblich von einem weißen zu einem lila Farbton. Trainor kombinierte die Robe mit lila Boots.

Die Nägel hatte sie in Hellblau lackiert. Viel Schmuck benötigte die Sängerin nicht. Lediglich ihr glitzernder Blumenring an ihrem rechten Mittelfinger war ein Blickfang. Ihre blonden Haare trug sie offen und glatt im Seitenscheitel. Beim Make-up entschied sie sich für dunkle Wimperntusche und violetten Lidschatten, der ihre grünen Augen zum Strahlen brachte. Ein helles Gloss auf den Lippen vollendete ihren Look.