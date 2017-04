Look des Tages

Aluna Francis, Sängerin des Electro-Pop-Duos AlunaGeorge ("I'm In Control" ), ist zu einem Event in Las Vegas in einem bauchfreien Outfit in Weiß erschienen. Francis trug ein kurzes Top, das an den Rippen mit einem glitzernden Stoff versehen war. Dazu kombinierte sie einen seidenen, langen Umhang. Außerdem hatte sie einen Rock an, der an beiden Seiten der Hüfte offen war. Dadurch erlaubte sie einen Blick auf ihre langen Beine und ihre Panty. Obwohl die Sängerin viel Haut zeigte, wirkte ihr Look elegant.

Francis trug weiße Stiletto-Sandalen und hatte ihre Nägel mit einem nudefarbenen Nagellack lackiert. Als Accessoires wählte sie einen silbernen Ring, kleine Kreolen und eine dünne Halskette, die ihr an einer Seite locker hinabhing. Ihre lockige Mähne trug sie im Seitenscheitel offen. Bei ihrem Make-up entschied sie sich für einen zarten Lidstrich und dunkelrot geschminkte Lippen. Die standen zu ihrem weißen Outfit in einem starken Kontrast und waren der Hingucker.