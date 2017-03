Look des Tages

Bei der Premiere der Netflix-Serie "13 Reasons Why" stahl Selena Gomez (24, "Plötzlich Star" ) auf dem roten Teppich allen die Show. Sie wählte ein metallic-orangefarbenes Cocktailkleid von Oscar de la Renta, um ihr Produzenten-Debüt zu feiern. Während das Oberteil eng anlag und die schlanke Figur der Schauspielerin betonte, war der kurze Rock in A-Linie gehalten und stand dank des festen Stoffs glockenförmig ab. Durch die frische Farbe mit elegantem Glanz und den modischen Schnitt wirkte das Mini-Kleid sommerlich und cool zugleich.

Dazu kombinierte Gomez dezente Peep-Toes in einem hellen Beigeton. Farblich passend wählte sie außerdem lange Ohrringe, die über sechs aneinanderhängenden Kugeln vom Beige- ins Orangefarbene verliefen. Auf weitere Accessoires verzichtete die 24-Jährige. Ein besonderer Eyecatcher waren die knallblauen Fingernägel, die einen starken Kontrast zum restlichen Look bildeten. Das Make-up war wiederum auf das Kleid abgestimmt: Gomez trug orangefarbenen Lidschatten und schwarze Mascara, was ihr einen strahlenden Augenaufschlag verlieh, ihre Lippen betonte sie mit leichtem Lipgloss. Das schwarze Haar war im Sleek-Look in einen strengen Dutt frisiert.