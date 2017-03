Look des Tages

Sie war der blumige Hingucker des Abends: Schauspielerin Kirsten Dunst (34, "Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen" ) versprühte bei der CinemaCon in Las Vegas Frühlingsgefühle in einer bunten Robe mit floralem Print. Das Minikleid mit Dreiviertelärmeln bezauberte durch mehrere Details. Rüschen am Oberteil verliehen dem erfrischenden Look einen zusätzlich verspielten Touch. Eine schwarze Schleife am Hals sowie der breite schwarze Rocksaum boten zudem einen gelungenen Kontrast zu dem farbenfrohen Kleid.

Dazu kombinierte die 34-Jährige schwarze High Heels, in denen ihre rotlackierten Fußnägel bestens zur Geltung kamen. Auch die Fingernägel strahlten in hellem Rot. Beim Make-up setzte Dunst ebenfalls auf die knallige Farbe und betonte ihre Lippen. Die Augen betonte sie dagegen nur mit Mascara, die Wangen zeigten einen Hauch von Rouge. Die blonden Haare trug die Schauspielerin passend zum fröhlichen Outfit offen in leichten Wellen.