Look des Tages

Cara Delevingne (24, "Suicide Squad" ) erschien zu einem Film-Event in Los Angeles in einem roten Rock aus Lack und hat damit die Blicke auf sich gezogen. Der High-Waist-Rock ging über die Knie und hatte in der Mitte einen Reißverschluss, was ihm das gewisse Etwas verlieh. Dazu trug Delevingne eine rote Bluse mit einem großen V-Ausschnitt. Das Model kombinierte ihr Outfit mit dunkelroten Pumps.

Die silbernen Ringe und Ohrstecker sowie die zwei Metallic-Halsbänder passten farblich nicht nur zu ihrem Reißverschluss, sondern auch zu der neuen Haarfarbe von Delevingne. Die trendy grau-silbernen Haare trug sie als Bob nach innen geföhnt. Nur die vordere, rechte Strähne hing als Welle nach außen. Die Augenbrauen, Caras Markenzeichen, hatte sie schwarz und dick geschminkt. Ihre grünen Augen stachen wegen des roten Lidschattens noch mehr hervor. Die Lippen waren wiederum in einem dezenten Rosaton geschminkt.