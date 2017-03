Look des Tages

Beim Paleyfest 2017 in Los Angeles sorgte Kerry Washington (40, "Django Unchained" ) für einen atemberaubenden Auftritt. Sie wählte einen roten Jumpsuit, der durch eine klassische Bügelfalte und leichten Volantärmeln besonders elegant und schick wirkte. Große Schleifen an den Ärmeln verliehen dem Outfit eine verspielte Note. Auch für das gewisse Etwas war gesorgt: Der V-Ausschnitt, ein Band in der Taille sowie sportliche Streifen an den Seiten der Hose waren mit glänzendem Stoff in der Signalfarbe besonders hervorgehoben und verliehen dem Look eine coole, moderne Note. Zugleich bewies die Schauspielerin, dass sie nur wenige Monate nach der Geburt ihres Kindes einen makellosen After-Baby-Body vorzuweisen hat.

Zum modischen Einteiler kombinierte Washington High Heels in Metallic-Bronze. Auf auffällige Accessoires verzichtete sie, sie trug lediglich dezente Ringe und kleine Ohrringe. Ihr dunkles Haar war in einen strengen Dutt frisiert, sodass der Jumpsuit perfekt in Szene gesetzt wurde. Ebenso hielt sie sich auch bei der Wahl ihres Make-ups zurück: Ein klassischer Eyeliner und Mascara verhalfen zu einem tollen Augenaufschlag, ihre vollen Lippen kamen durch hellroten Lippenstift besonders zur Geltung.