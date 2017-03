Look des Tages

Schauspielerin Thandie Newton (44, "Das Streben nach Glück" ) hat bei einer Veranstaltung in Los Angeles Frühlingsgefühle versprüht. Sie trug einen rosa Paillettenrock mit aufgedruckten Blumen und dazu eine weiße Bluse mit bunten Kolibris. An den Ärmeln und am Dekolleté schimmerte durch den transparenten Stoff ihre Haut durch. Ein Längsschlitz vom Kragen bis zum Brustansatz ließ die Bluse nicht so streng wirken und sorgte für das gewisse Etwas. Der Rock reichte ihr nicht ganz bis zu den Knöcheln, sodass ihre hellrosa High Heels bestens zur Geltung kamen.

Newton wählte als Accessoires ein paar silberne Ringe, eine dünne goldene Kette und goldgelbe Ohrhänger. Ihre schwarzen Haare hatte sie zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden. Die Lippen waren mit einem zarten Gloss geschminkt. Für die Augen kombinierte die Schauspielerin silbernen und lilafarbenen Lidschatten, was ihre Augen zum Strahlen brachte.