Look des Tages

Sängerin Pixie Lott (26, "Mama Do" ) setzte sich in Los Angeles in einem sexy Zweiteiler im Matrosen-Style in Szene. Das Outfit bestand aus einem dunkelblauen T-Shirt mit blau-weißer Schleife um den Kragen und ebenso gestreiften Nahtenden an den Ärmeln. Die dunkelblaue, kurze Hose gab den Blick auf ihre schlanken Beine frei. Lott trug dazu die passenden High Heels in Dunkelblau und Weiß. Am breiten Absatz war ein kleiner, weißer Anker zu erkennen, der den Schuhen das gewisse Etwas verlieh.

Die Sängerin hatte eine weiße Lederclutch dabei, die mit goldenen und pinken Mustern bedruckt war. Ihre wasserstoffblonden Haare, die derzeit zu einem schicken Bob geschnitten sind, fielen ihr offen ums Gesicht. Highlighter auf den Wangen und ein dunkler Lidschatten für die Augen brachten sie zum Strahlen und rundeten das Outfit perfekt ab.