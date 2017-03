Look des Tages

Mit ihrem feengleichen Auftritt überstrahlte Becky G (20, "Shower" ) bei der Premiere des Films "Power Rangers" am Mittwoch in Los Angeles alle anderen. Passend zu ihrem Filmcharakter, dem gelben Power Ranger, erschien sie in einer gleichfarbigen, bodenlangen Robe aus feinem Chiffon. Der Stoff des ärmellosen Corsage-Oberteils war in feine Falten gelegt. Eine transparente Stoffbahn führte zudem von der linken Brust über Dekolleté und rechte Schulter nach hinten. Seitlich gewährten große Cut-outs sexy Einblicke. Besonderer Hingucker im Rockteil war ein hoher Beinschlitz.

Zum märchenhaften Kleid kombinierte Becky G, deren echter Name Rebbeca Marie Gomez lautet, silber-glitzernde Riemchenpumps mit leichtem Plateau-Absatz. Passend dazu wählte die 20-jährige Ringe und dünne Armreifen in Silber sowie glitzernde Ohrringe. Ihr dunkles Haar war zu einem lockeren Knoten frisiert, einzelne Strähnen umspielten das Gesicht der Schauspielerin und Sängerin. Smokey Eyes betonten ihre dunklen Augen, mit Bronzingpuder wirkte ihr Gesicht besonders markant.