Look des Tages

Jenna Dewan-Tatum (36, "Step Up" ) kam zum "NBCUniversal Summer Press Day"-Event in Beverly Hills in einem roten, kurzen Zweiteiler. Das Outfit bestand aus einem Crop Top, das die Bauchmuskeln der Tänzerin betonte und einem Minirock mit lässigen Seitentaschen. Beide Teile hatten am Ende einen feuerroten, glänzenden Stoff, der Rest war in Weinrot gehalten.

Dewan-Tatum kombinierte ihr Oberteil und den Rock mit Stiletto-Sandalen, die man mit einem seidenen Band schließen konnte. Ihre Nägel hatte sie passend in Rot lackiert. Accessoires benötigte die Schauspielerin nicht viele - lediglich ein paar silberne Ringe schmückten ihre Finger. Die schwarze Mähne trug sie offen im Mittelscheitel. Ihre Augen waren dunkel geschminkt und die Lippen leuchteten in Hellrot, was ihre weißen Zähne betonte und ihr Gesicht zum Strahlen brachte.