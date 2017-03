Look des Tages

Was für ein Auftritt von Ellen Pompeo (47)! Der "Grey's Anatomy" -Star hat am Sonntag beim PaleyFest bewiesen, dass man nicht zwingend ein Abendkleid braucht, um die Blicke auf sich zu ziehen. Pompeo erschien nämlich in einer romantischen Spitzenbluse in Babyblau mit Satinschleife am Dekolleté und kombinierte dazu eine schicke Bundfaltenhose in demselben Farbton. Abgerundet wurde das stylische Ensemble durch hohe Sandalen mit verspielten Schleifen-Details.

Bei den Accessoires hielt sich die 47-Jährige eher bedeckt und setzte lediglich auf ein paar filigrane Ringe und Creolen. Ihre Haare hatte die Schauspielerin zu einem lockeren Dutt hochgesteckt, sodass ein paar Strähnen ihr Gesicht umrandeten und für eine jugendliche Ausstrahlung sorgten. Auch beim Make-up hielt sich Pompeo zurück und setzte auf einen frischen, natürlichen Teint. Der Fokus lag auf den Lippen, auf denen ein Hauch Lipgloss glänzte.