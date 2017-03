Look des Tages

Mit ihrem Look zum Gala-Dinner der "Human Rights Campaign" in Los Angeles stahl Katy Perry (32, "Chained to the Rhythm" ) auf dem roten Teppich allen die Show. Sie trug ein weißes, bodenlanges, extrem enganliegendes Kleid, das ihre tolle Figur perfekt in Szene setzte. Besonderer Hingucker der Neckholder-Robe waren große, schwarze, blumenförmige Rüschen, die rund um den Ausschnitt des Kleides angebracht waren. Ziemlich sexy und verspielt zugleich!

Die "Roar"-Sängerin kombinierte dazu schwarze Spitzenpumps und weißen Nagellack. Den Glamour-Faktor erhöhte sie mit zarten silber-glitzernden Ringen und auffällige Ohrringe. Ihre neue Kurzhaarfrisur verlieh dem Look eine moderne Note; der blonde Undercut war locker zur Seite frisiert. Beim Make-up blieb sie ihrem typischen Stil treu: Schwarze Mascara sowie ein dicker Lidstrich und markante Augenbrauen ließen ihre Augen strahlen: Mit dezentem Lippenstift rundete sie den Look ab.