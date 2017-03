Look des Tages

Für die große TAO Group Eröffnung in Hollywood wählte Sabina Gadecki (33, "Entourage" ) ein besonders verführerisches Outfit im Negligé -Stil. Sie trug ein kurzes Wickelkleid aus glänzender Seide in einem schicken Roséton, das durch einen tiefen V-Ausschnitt sexy Einblicke gewährte. Die Schulterpartie des Mini-Kleides war ein besonderer Hingucker. Während das Kleid auf einer Seite von einem schmalen Spaghettiträger gehalten wurde, fiel auf der anderen Seite der Stoff elegant in leichten Wellen über Schulter und Brust. Durch die Wickeloptik, die einen reizvollen Beinschlitz entstehen ließ, wirkte das leichte Seidenkleid besonders luftig. Ein geknoteter Gürtel auf Taillenhöhe betonte die schlanke Figur der Schauspielerin.

Hohe Riemchenpumps in Beige verlängerten die Beine der Blondine optisch. Zum Outfit kombinierte sie eine goldene Clutch sowie einen Ring und Ohrringe in derselben Farbe. Auf weitere Accessoires verzichtete sie und setzte das Kleid damit perfekt in Szene. Auch ihr Make-up passte perfekt zum roségoldenen Look: Mit goldig glitzerndem Lidschatten und schwarzer Mascara strahlten ihre Augen, dazu trug sie farblosen Lipgloss. Ihr blondes Haar war mit zwei französischen Zöpfen zum Dutt frisiert.