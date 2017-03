Look des Tages

Katie Holmes (38, "Alles was wir hatten" ) ist zur Premiere der Miniserie "The Kennedys - After Camelot" in Beverly Hills in einem altrosa Kleid aus Samt erschienen. Das Dress war mittig nur mit einem dünnem Stoff benäht, wodurch es leicht transparent war. An den Schultern und am Hals war es leicht mit Tüllstoff versehen. Die Robe war beinahe bodenlang, sodass man gerade noch Holmes' beige Stiletto-Sandalen sehen konnte.

Eine größere Clutch aus Silber, diverse Ringe, Armreifen, ein dünnes Kettchen und Ohrhänger aus Bronze wählte Holmes als Accessoires. Ihre schwarzen Haare hatte die Schauspielerin seitlich geflochten und hochgesteckt. Lose Strähnen hingen allerdings seitlich herab, was ihre Frisur auflockerte. Beim Make-up entschied die Schauspielerin sich für dunklen Kayal, rosa Lidschatten und einen dunkelroten Lippenstift, der ihren Red-Carpet-Auftritt perfektionierte.