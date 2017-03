Look des Tages

Zur Premiere von "Beauty and the Beast" am Montag in New York stahl Hauptdarstellerin Emma Watson (26, "Harry Potter" ) wieder einmal allen die Show. Als Red-Carpet-Look wählte die hübsche Britin eine schwarze, überbodenlange Robe, die sowohl elegant als auch sexy wirkte. Der feine Stoff war am Oberteil raffiniert in breiten Streifen über Brust und Bauch gelegt, sodass zwar das Nötigste bedeckt war, Cut-outs mit schwarz-transparentem Stoff aber sexy Einblicke gewährten. Von der Taille abwärts fiel der Stoff elegant zu Boden und lief in eine lange Schleppe aus. Weitere Hingucker waren ein reizvoller Rückenausschnitt und der hohe Beinschlitz auf der linken Seite der Robe.

Zu ihrem stilvollen Outfit kombinierte Watson schwarze Riemchenpumps sowie eine kastenförmige Lederclutch in derselben Farbe. Ebenso wählte sie schwarzen Nagellack. Silberne Ringe und Ohrringe mit glitzernden Diamanten verliehen dem Look Glamour. Ihr Make-up war klassisch: Schwarze Mascara betonte ihre Augen, Rouge setzte ihre feinen Gesichtszüge ideal in Szene. Auf den Lippen trug sie dunkelroten, kräftigen Lippenstift. Mit einer lockeren Hochsteckfrisur rundete der ehemalige "Harry Potter"-Star das schicke Outfit perfekt ab.