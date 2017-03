Look des Tages

Bei der "Pink Carpet Party" von JT Touristik verdrehte sie allen den Kopf: Model Hana Nitsche (31)! Die EX-GNTM-Finalistin erschien in einem wadenlangen Abendkleid in Creme, das am Oberkörper eng anlag und von der Taille abwärts leicht ausgestellt war. Zur femininen Robe kombinierte sie verspielte Sandalen mit T-Steg in knalligem Pink und eine farblich dazu passende Clutch.

Ihre braune Mähne trug Nitsche offen und in sanften Wellen, was dem Glamour-Look die Strenge nahm und einen verspielten Touch verlieh. Und auch das Make-up war makellos: Ihre Augen betonte die 1,75 Meter große Laufsteg-Schönheit mit einem Smokey-Eyes-Look in warmen Braun-Tönen. Besonderer Clou: Der pinke Lippenstift der 31-Jährigen. Der harmonierte nämlich hervorragend mit ihren Accessoires und sorgte für ein harmonisches Gesamtbild.