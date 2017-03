Look des Tages

Bei der Premiere von "Kong: Skull Island" strahlte Kim Raver (47, "Grey's Anatomy" ) in einem sommerlichen und doch eleganten Outfit. Sie wählte ein champagnerfarbenes Kleid, dessen Seidenstoff leicht glänzte. Raffinierte Einsätze aus mattem Stoff an der Taille und dem knielangen Rock verliehen dem Look eine moderne Note. Besonders frisch wirkte das Kleid durch plissierte Stoffeinsätze im Rockteil, die über den Saum hinausragten und den Rock in leichten Wellen fallen ließ. Eine dezente Raffung am Dekolleté sowie ein unauffälliger Gürtel auf Taillenhöhe betonten die tolle Figur der Schauspielerin.

Auch die Accessoires und Schuhe wählte Raver im sommerlichen Look. Sie trug fein geflochtene Riemchen-Sandaletten, die mit vielen kleinen Glitzersteinen besetzt waren, dazu kombinierte sie auffällige Ringe in Gold. Zum eleganten Sommerlook wählte sie außerdem Nagellack in der Signalfarbe Rot. Auch ihr blondes Haar trug sie passend in lockeren Beachwaves. Ihr Make-up wirkte durch dezenten Rouge, rosa Lippenstift und ein wenig Mascara besonders frisch und natürlich, womit sie den perfekten Mix aus flirty und elegant perfekt abrundete.